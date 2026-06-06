Fermeri japonez përdor ChatGPT për të menaxhuar fermën 100-hektarëshe
Ky është lloji i rastit të përdorimit të Al që ka vërtet rëndësi.
Një fermer në Hokkaido të Japonisë po përdor ChatGPT dhe Codex për të ndihmuar në drejtimin e fermës së tij prej 100 hektarësh.
Ai nuk studioi bujqësi.
Por me një laptop dhe Al, ndërtoi mjete për të monitoruar temperaturat e serrave, për të kontrolluar kanalet e ventilimit nga një aplikacion, për të ndjekur shëndetin e të korrave me të dhëna satelitore, për të organizuar detyrat dhe për të gjeneruar diagrame.
Gjëra që dikur kërkonin ekipe ose vite përvojë, tani mund të realizohen nga një person i vetëm me ndihmën e Al. /Telegrafi/