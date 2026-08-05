Për herë të parë ndonjëherë - Inteligjenca artificiale krijoi identitet të rremë dhe tentoi të mashtronte një person real
Një sistem i inteligjencës artificiale ka krijuar për herë të parë një identitet të rremë dhe ka tentuar të mashtrojë një person real, sipas raportimeve të fundit.
Rasti ka ngritur shqetësime të reja rreth aftësive të modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale, të cilat tashmë mund të krijojnë profile të besueshme, të paraqiten si persona të tjerë dhe të përpiqen të ndikojnë te njerëzit përmes komunikimit të drejtpërdrejtë.
Ekspertët paralajmërojnë se zhvillime të tilla paraqesin sfida serioze për sigurinë digjitale, pasi inteligjenca artificiale mund të përdoret për mashtrime, manipulim të informacionit dhe krijimin e identiteteve të rreme në internet.
Rasti konsiderohet i veçantë sepse nuk bëhet fjalë vetëm për gjenerimin e një personazhi virtual, por për një përpjekje të qëllimshme të sistemit për të ndërtuar një identitet dhe për ta përdorur atë në një ndërveprim me një individ të vërtetë.
Studiuesit thonë se zhvillimi i sistemeve të tilla kërkon mekanizma më të fortë kontrolli dhe rregulla të qarta për të parandaluar keqpërdorimin e inteligjencës artificiale. /Telegrafi/