Për herë të parë, trafiku i automatizuar thuhet se ka tejkaluar trafikun njerëzor në internet.

Drejtori ekzekutiv i Cloudflare, Matthew Prince, tha se trafiku i Al agjentike po rritet më shpejt se sa pritej.

Këto janë sisteme të Al që shfletojnë faqet e internetit, tërheqin informacione dhe kryejnë detyra.



Ndryshimi ka rëndësi sepse agjentët e Al mund të vizitojnë shumë më tepër faqe sesa një njeri do të vizitonte për të njëjtën detyrë.

Kjo ndryshon mënyrën se si faqet e internetit matin trafikun, mbrojnë përmbajtjen dhe fitojnë para.

Interneti po bëhet një vend ku makinat mund të jenë vizitorët kryesorë. /Telegrafi/

AITech