Për herë të parë, trafiku i AI tejkalon trafikun njerëzor në internet
Për herë të parë, trafiku i automatizuar thuhet se ka tejkaluar trafikun njerëzor në internet.
Drejtori ekzekutiv i Cloudflare, Matthew Prince, tha se trafiku i Al agjentike po rritet më shpejt se sa pritej.
Këto janë sisteme të Al që shfletojnë faqet e internetit, tërheqin informacione dhe kryejnë detyra.
Ndryshimi ka rëndësi sepse agjentët e Al mund të vizitojnë shumë më tepër faqe sesa një njeri do të vizitonte për të njëjtën detyrë.
Kjo ndryshon mënyrën se si faqet e internetit matin trafikun, mbrojnë përmbajtjen dhe fitojnë para.
Interneti po bëhet një vend ku makinat mund të jenë vizitorët kryesorë. /Telegrafi/