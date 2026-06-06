SpaceX siguron marrëveshje miliardëshe me Anthropic dhe Google
SpaceX ka nënshkruar marrëveshje të mëdha për infrastrukturën e Al me Anthropic dhe Google, duke forcuar pozicionin e saj në tregun në rritje të fuqisë kompjuterike për AI.
Sipas raportit, vlera e kombinuar e këtyre kontratave mund të kalojë 70 miliardë dollarë nëse zbatohen plotësisht, ndërsa në bazë vjetore ato vlerësohen në rreth 26 miliardë dollarë.
Një nga marrëveshjet parashikon që Google t’i paguajë SpaceX rreth 920 milionë dollarë në muaj nga tetori 2026 deri në qershor 2029 për qasje në burimet e saj kompjuterike.
Kontrata përfshin afërsisht 110 mijë GPU të Nvidia dhe infrastrukturën përkatëse, të cilat do të përdoren për të mbështetur produktet e Al të Google, përfshirë platformën Gemini Enterprise.
Ndërkohë, marrëveshja me Anthropic i jep kompanisë qasje në qendrën e të dhënave Colossus 1 të SpaceX, e cila raportohet se disponon më shumë se 220 mijë çipa Nvidia dhe rreth 300 megavat kapacitet kompjuterik.
Kjo kontratë vlerësohet në rreth 1.25 miliardë dollarë në muaj dhe pritet të mbështesë zhvillimin e modeleve të avancuara të Al të Anthropic, përfshirë familjen e modeleve Claude.
Marrëveshjet e reja vijnë në një kohë kur SpaceX po zgjeron aktivitetin e saj përtej industrisë hapësinore, duke synuar të luajë një rol kyç në ndërtimin e infrastrukturës globale për Al. /Telegrafi/