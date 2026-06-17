Lionel Messi shkruan histori - bëhet lojtari i parë që luan në gjashtë Kampionate Botërore
Ndeshja mes Argjentinës dhe Algjerisë në Kupën e Botës FIFA 2026 ka nisur, me Lionel Messin që ka hyrë sërish në histori të futbollit botëror.
Kapiteni argjentinas është bërë futbollisti i parë që merr pjesë në gjashtë edicione të ndryshme të Kupës së Botës për meshkuj, duke vendosur një rekord të ri në karrierën e tij të jashtëzakonshme.
Ky moment historik vjen saktësisht 20 vjet pas debutimit të Messit në Kupën e Botës në vitin 2006, kur ai u aktivizua nga banka rezervë në ndeshjen ndaj Serbi-Malit të Zi dhe arriti të shënojë në fitoren 6-0 të Argjentinës.
Gjatë karrierës së tij në Botëror, Messi ka kaluar momente historike, duke qëndruar i pamposhtur në shtatë ndeshjet e para dhe duke pësuar humbjen e parë në çerekfinalen e vitit 2010 ndaj Gjermanisë.
Aktualisht, ai vjen në këtë turne pas triumfit në Kupën e Botës 2022 dhe një serie prej gjashtë ndeshjesh pa humbje në këtë kompeticion.
Përballja ndaj Algjerisë shënon gjithashtu një tjetër arritje madhore për Messin, pasi është paraqitja e tij e 200-të me fanellën e Argjentinës.
Që nga debutimi në vitin 2005 kundër Hungarisë, Messi ka regjistruar 199 ndeshje dhe 173 gola për kombëtaren, duke përfshirë 117 gola nga loja e hapur dhe 10 tregolësha.
Ndeshja është duke u zhvilluar, ndërsa Messi vazhdon të jetë figura kryesore e Argjentinës në kërkim të një tjetër suksesi botëror. /Telegrafi/