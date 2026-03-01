Lionel Messi refuzon t’i përgjigjet Joan Laportas pavarësisht thirrjes për ndihmë
Lionel Messi ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje mes fushatës së vazhdueshme për zgjedhjet presidenciale te Barcelona.
Sipas raportimeve nga Spanja, emri i argjentinasit është përfshirë në deklarata dhe pretendime të ndryshme gjatë procesit, që lidhen me vendimet e tij në të kaluarën, largimin nga klubi dhe raportin me Joan Laportan.
Megjithëse do të ishte e natyrshme që ai të sqaronte apo kundërshtonte ato që mund t’i konsiderojë të padrejta ose të pasakta, Messi ka vendosur të mos ndërhyjë.
Ai është i vetëdijshëm për peshën e jashtëzakonshme që kanë fjalët e tij dhe ndikimin që mund të kenë – me apo pa qëllim – në rezultatin e zgjedhjeve në klubin që i formësoi karrierën.
Ndërhyrja në këtë moment, qoftë edhe pa dashje, në procesin zgjedhor të Barcelonës është diçka që ai nuk dëshiron ta bëjë.
Heshtja e tij, sipas të njëjtave burime, buron nga ndjenja e përgjegjësisë dhe jo nga mungesa e argumenteve apo e së vërtetës në anën e tij.
Messi besohet se do të vijë një moment më i përshtatshëm pas përfundimit të zgjedhjeve – larg interesave elektorale dhe zhurmës për vota – për të shpjeguar atë që ka ndodhur realisht, përfshirë detajet e largimit të tij dhe raportin e vërtetë me Laportan.
Për momentin, pritja me durim, edhe kur është i bindur se ka të drejtë, kërkon shumë më tepër forcë sesa çdo reagim i menjëhershëm./Telegrafi/