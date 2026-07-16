ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Lionel Messi frymëzoi një rikthim sensacional për Argjentinën në fitoren 2-1 kundër Anglisë në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, duke dhënë dy asistime për Enzo Fernandez dhe Lautaro Martinez.

Argjentina siguroi finalen e dytë radhazi në Kupën e Botës, ku do të ndeshen me Spanjën, të dielën, më 19 korrik nga ora 21:00 në “MetLife Stadium”.

Përpara finales së madhe kundër Spanjës, Messi lëvdoi dominimin e kombëtares La Roja, stilin e tyre të lojës dhe kontingjentin e Barcelonës.

Faleminderit që na dhe edhe një vallëzim të fundit, Leo Messi

“Ata janë një ekip i jashtëzakonshëm me lojtarë të shkëlqyer dhe një stil të shkëlqyer loje - një ekip që e njoh mirë”, ka thënë fillimisht ikona argjentinase.

“Është një filozofi futbolli; ata kanë luajtur në këtë mënyrë për shumë vite dhe unë i njoh lojtarët”.

“Ai është më i mirë nga sa mendoja”, Anthony Gordon i përulet Messit

“Gjithashtu i njoh lojtarët. Jam përballur me shumë prej tyre më parë dhe ende i ndjek”.

“Disa luajnë për Barçën, një klub që e kam dashur gjithmonë dhe vazhdoj ta ndjek. Do të jetë një ndeshje e veçantë, shumë e barabartë”, përfundoi Messi. /Telegrafi/

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