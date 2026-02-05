Leonora Jakupit 'ia thyejnë' hajnat shtëpinë
Këngëtarja e njohur dhe opinionistja aktuale e Big Brother VIP Kosova 4, Leonora Jakupi, ka përjetuar një situatë të pakëndshme dhe shokuese disa javë më parë.
Sipas burimeve të sigurta të Prive By Liberta Spahiu, shtëpia e Leonorës është plaçkitur nga hajnat, duke i shkaktuar dëme materiale dhe një periudhë stresi të konsiderueshme.
Ngjarja ka ndodhur disa javë më parë, ndërsa tani rasti po hetohet intensivisht nga organet e rendit me qëllim gjetjen e autorëve.
Foto: Leonora Jakupi/Instagram
Ky incident e vendos Leonorën në një listë të opinionistëve që janë bërë “pre e hajnave” gjatë periudhës së pjesëmarrjes së tyre në program, pas rastit të ngjashëm që përjetoi Afërdita Paqarada në sezonin e parë të Big Brother VIP Kosova.
Ngjarja ka tërhequr vëmendje të madhe nga publiku, duke nxitur reagime solidariteti ndaj Leonorës dhe shqetësim për sigurinë e banesave të personazheve publikë. Hetimet pritet të japin më shumë detaje për autorët dhe motivet e sulmit. /Telegrafi/
