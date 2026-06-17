Legjenda kroate zbulon prapaskenat: Luka Modric do të rikthehet te Reali pas Kupës së Botës
Luka Modric mund të rikthehet te Real Madridi vetëm një vit pasi iu bashkua Milanit, të paktën sipas asaj që ka lënë të kuptohet legjenda kroate Davor Suker.
Ish-sulmuesi i Real Madridit dhe Kroacisë ka ndezur spekulimet rreth të ardhmes së bashkëkombësit të tij, duke sugjeruar se mesfushori veteran mund të rikthehet në “Santiago Bernabeu” pas përfundimit të Kupës së Botës 2026.
Duke folur për “Radio Marca”, Suker u pyet nëse Modric do të vazhdojë te Milani apo do të rikthehet në Madrid.
“Tani do të më pyesni nëse do të vazhdojë te Milani apo do të kthehet në Madrid. Unë mendoj se diçka do të ndodhë me Real Madridin”.
“Me siguri do të kthehet, por nuk e di se si. Le të presim fundin e Kupës së Botës dhe të shohim se çfarë do të ndodhë”, deklaroi Suker.
Modric iu bashkua Milanit verën e kaluar me një kontratë njëvjeçare, ndërsa marrëveshja përfshinte edhe opsionin për zgjatje edhe për një sezon tjetër.
“Rossonerët” janë të gatshëm të aktivizojnë klauzolën e rinovimit, por vetëm nëse vetë kroati vendos të vazhdojë aventurën në “San Siro”.
Megjithatë, raportimet e fundit sugjerojnë se 40-vjeçari po shqyrton seriozisht mundësinë e pensionimit në fund të sezonit, veçanërisht pas dështimit të Milanit për t’u kualifikuar në Ligën e Kampionëve dhe largimit të Massimiliano Allegrit nga posti i trajnerit.
Suker u pyet gjithashtu nëse rikthimi i mundshëm i Modricit te Real Madridi do të ishte në një rol drejtues apo si pjesë e stafit të Jose Mourinhos.
Megjithatë, ish-sulmuesi kroat refuzoi të jepte më shumë detaje.
“Nuk mund të them më shumë, nuk mund të them më shumë. Le të mbetet diçka pezull, nuk mund të tregoj gjithçka”, u shpreh ai.
Modric zhvilloi 37 paraqitje me Milanin gjatë sezonit 2025/26, duke realizuar dy gola dhe duke kontribuar me tri asistime./Telegrafi/