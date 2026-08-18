Barcelona vendos çmim të lartë për talentin e ekipit, largimi i tij komplikohet
E ardhmja e Hector Fort te Barcelona mbetet e paqartë, ndërsa largimi i mbrojtësit të talentuar nga klubi katalanas po has në vështirësi për shkak të kërkesave financiare.
Sipas raportimeve të Mundo Deportivo, Real Sociedad ka shfaqur interesim konkret për 20-vjeçarin, pasi po kërkon përforcime në repartin defensiv.
Klubi bask e sheh Fortin si një opsion të përshtatshëm për të ardhmen dhe ka kontaktuar Barcelonën për të mësuar kushtet e një transferimi.
Megjithatë, kërkesat e Barcelonës kanë bërë që negociatat të mos avancojnë. Katalanasit kërkojnë 10 deri në 15 milionë euro për ta lënë Fortin të largohet në mënyrë të përhershme, një shumë që konsiderohet e lartë nga Real Sociedad.
Skuadra baske do të preferonte një marrëveshje huazimi, duke u bazuar edhe në përvojën e fundit të Fortit te Elche, ku ai luajti në formë huazimi. Barcelona, megjithatë, nuk do të ishte e gatshme ta lejonte një tjetër huazim pa mbrojtur interesat e saj financiare.
Në rast të një huazimi, klubi katalanas kërkon që marrëveshja të përfshijë një klauzolë të detyrueshme blerjeje, me një vlerë të konsiderueshme, në mënyrë që largimi i Fortit të mund të shndërrohet në një transferim të përhershëm.
Situata komplikohet edhe më shumë nga fakti se klubet e tjera të La Ligës që kanë shfaqur interes për mbrojtësin përballen me probleme të ngjashme financiare.
Për këtë arsye, një transferim brenda Spanjës po bëhet gjithnjë e më i vështirë.
Nëse Barcelona nuk zbut kërkesat e saj, Hector Fort mund të përfundojë duke vazhduar karrierën jashtë La Ligës, me klubet e huaja që pritet të jenë alternativa më konkrete për mbrojtësin gjatë kësaj vere. /Telegrafi/