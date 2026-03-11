Legjenda e klubit kritikon ashpër Liverpoolin pas humbjes në Ligën e Kampionëve ndaj Galatasarayt
Legjenda e Liverpoolit, Jamie Carragher, nuk u dorëzua pas humbjes 1-0 të Reds në Ligën e Kampionëve ndaj Galatasarayt, duke pretenduar se skuadra është "një milion milje" larg vendit ku duhet të jetë.
Pavarësisht shpenzimeve të verës që i kaluan 500 milionë euro, lojtarët e Arne Slot luftuan në një atmosferë armiqësore të Stambollit, duke u mposhtur nga një gol i hershëm me kokë nga Mario Lemina.
“Ky ekip është vetëm një milion milje larg vendit ku duhej të ishte këtë sezon", deklaroi fillimisht Carragher për mediumin CBS Sports.
Ai shprehu shqetësim për mungesën e kontrollit, duke i përshkruar performancat si "të ngadalta, të mërzitshme dhe të parashikueshme".
Me ish-lojtarin Xabi Alonso që është aktualisht në treg pas largimit nga Real Madridi, Carragher paralajmëroi se presioni mbi Slot po intensifikohet.
Reds renditen në vendin e gjashtë në Ligën Premier, 19 pikë larg liderit, Arsenalit, një rënie e ndjeshme pas fitimit të titullit sezonin e kaluar. /Telegrafi/