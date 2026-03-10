Laporta zbulon kushtet që duhet të plotësohen për transferimin e Julian Alvarez te Barcelona
Sulmuesi i Atletico Madridit, Julian Alvarez, prej më shumë se një viti është lidhur me një transferim të mundshëm te Barcelona.
Megjithatë, presidenti aktual i klubit katalanas, Joan Laporta, nuk e sheh të realizueshme këtë lëvizje në kushtet aktuale.
Vlera e kartonit të Alvarez besohet të jetë mbi 100 milionë euro, ndërsa sulmuesi do të kërkonte gjithashtu një pagë të konsiderueshme.
Laporta theksoi se cilat kushte duhet të plotësohen që transferimi i mundshëm të bëhet realitet.
“Julian Alvarez është një lojtar i shkëlqyer dhe thuhet se do të përshtatej shumë mirë me sistemin e Barcelonës. Por ai nuk është një lojtar për të cilin do të thyejmë bankën”, deklaroi Laporta.
“Para së gjithash, ai duhet të tregojë qartë dëshirën për të ardhur te Barcelona dhe transferimi duhet të jetë i përballueshëm, me një çmim të arsyeshëm”, shtoi ai.
Nëse Barcelona nuk arrin ta sigurojë shërbimet e Alvarez, në listën e alternativave për të zëvendësuar Robert Lewandowskin përmenden edhe emra të tjerë të mëdhenj si Dusan Vlahovic dhe Victor Osimhen. /Telegrafi/