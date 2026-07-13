Laporta lavdëron Messin pas paraqitjeve të jashtëzakonshme: Po zhvillon një Kupë Bote fantastike
Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, ka vlerësuar paraqitjet e jashtëzakonshme të Lionel Messit në Kupën e Botës 2026, duke e cilësuar turneun e sulmuesit argjentinas si të jashtëzakonshëm.
Legjenda e Argjentinës ka qenë në një formë të shkëlqyer gjatë gjithë kompeticionit, duke udhëhequr aktualisht garën për “Këpucën e Artë” me tetë gola, po aq sa edhe ylli francez Kylian Mbappe.
Laporta ka uruar publikisht ish-kapitenin e Barcelonës, duke theksuar se forca kolektive dhe uniteti i skuadrës së Argjentinës kanë ndihmuar Messin të shfaqë nivelin e tij më të mirë në skenën më të madhe të futbollit.
“Messi po zhvillon një Kupë Bote fantastike, urime për të. Argjentina është një ekip shumë solid dhe ata e ndihmojnë Leon që të paraqitet në nivelin më të lartë”, deklaroi Laporta.
Komentet e presidentit të Barcelonës vijnë në një moment të rëndësishëm, teksa Argjentina po përgatitet për përballjen gjysmëfinale ndaj Anglisë, e cila do të zhvillohet të mërkurën, më 15 korrik.
Në lojë është një vend në finalen e madhe të Kupës së Botës. /Telegrafi/