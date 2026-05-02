Lana Del Rey merr vëmendjen me këpucët e pazakonta në Beverly Hills
Lana Del Rey njihet për kombinimin e veçantë të estetikës “vintage” me një stil të lirshëm e të thjeshtë, të frymëzuar nga natyra – dhe me paraqitjen e saj karakteristike tërhoqi vëmendje edhe këtë të mërkurë, teksa po dilte nga një shërbesë kishtare në Beverly Hills.
Këngëtarja 40-vjeçare ishte veshur me pantallona të shkurtra xhinsi me bel të lartë, me skaje të konsumuar, një jelek në ngjyrë të bardhë të zbehtë dhe papuçe me dizajn të pazakontë, të cilat u bënë pjesa më e komentuar e pamjes së saj. Lana u shoqërua edhe nga një mike.
Reagimet e fansave ishin të ndara: disa e pëlqyen shumë kombinimin, ndërsa të tjerë nuk u bindën nga zgjedhja e këpucëve.
Foto: Profimedia
“E adhuroj stilin e saj”, “Është gjithmonë e bukur, më pëlqejnë klompet – janë fiks në stilin e saj”, “Ajo e mban mirë çdo gjë”, shkruan ata që e vlerësuan paraqitjen.
Por pati edhe kritika: “Zakonisht e adhuroj, por këto këpucë janë ‘jo’ e madhe”, “Çdo gjë është në rregull, pastaj vijnë këto papuçe/klompe… çfarëdo që janë. Nuk shkojnë fare”, “Këtë herë vërtet më befasoi”, komentuan të tjerë.
Foto: Profimedia
Lana Del Rey u martua në shtator 2024 me Jeremy Dufrene. Çifti u kurorëzua nga pastori Judah Smith, pikërisht nga kisha nga e cila ajo po dilte tani, ndërsa ceremonia u mbajt në një zonë moçalore në Louisiana.
Ky ishte martesa e parë për Lanën, ndërsa për Dufrene ishte e dyta. Nga martesa e mëparshme me Gina Fahrig, ai ka tre fëmijë – dy djem dhe një vajzë.
Lana Del Rey, e lindur në New York, për dasmën kishte zgjedhur një fustan nuseje vintage, që sipas raportimeve e kishte blerë për rreth 400 dollarë në një dyqan “second hand” në New Orleans. Sot, ajo dhe bashkëshorti i saj thuhet se jetojnë kryesisht një jetë më të tërhequr nga publiku.
Këngëtarja ka shprehur edhe mbështetje të madhe për profesionin e bashkëshortit dhe, sipas Rolling Stone, e ka cilësuar atë si personin që ka ndikuar më shumë në jetën e saj.
Jeremy Dufrene është kapiten i një varke ajrore (“airboat”) dhe udhërrëfyes turistik në kompaninë Airboat Tours by Arthur në Des Allemands. Ai nuk merret me gjueti komerciale të aligatorëve; përkundrazi, sipas raportimeve, i ushqen dhe kalon kohë me ta në moçalet private ku punon – madje i quan me shaka “qentë e oborrit të Cajunëve”, gjë që shihet edhe në postimet e tij në Instagram. /Telegrafi/