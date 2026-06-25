Lamine Yamal merr një dhuratë speciale para udhëtimit drejt Meksikës për Botërorin 2026
Kombëtarja e Spanjës po vazhdon përgatitjet për ndeshjet e Kupës së Botës 2026, ndërsa gjatë udhëtimit drejt Meksikës u regjistrua një moment emocionues që u bë menjëherë viral në rrjetet sociale.
Talenti i madh spanjoll, Lamine Yamal, hipi në autobusin e ekipit së bashku me shokët e skuadrës në Chattanooga të Tennessees, nga ku delegacioni spanjoll u nis drejt Guadalajaras për ndeshjen e tretë të fazës së grupeve ndaj Uruguait.
Gjatë përshëndetjes me tifozët, një prej tyre i dhuroi 18-vjeçarit një kopje të brezit të kampionit të WWE-së, duke ditur pasionin e madh që Yamal ka për mundjen profesionale.
Sulmuesi reagoi menjëherë me buzëqeshje, e pranoi dhuratën me humor dhe ndaloi për disa çaste për të realizuar një fotografi me tifozin, para se t’i përshëndeste të pranishmit.
🎥 | Lamine Yamal has boarded the bus in downtown Chattanooga. He and his teammates are heading to Guadalajara, Mexico, to face Uruguay on Friday. 🇲🇽🚍
An awesome moment as Lamine, a huge WWE fan, accepts a championship belt from a fan. 🤩🏆 pic.twitter.com/JUsMtvgZpJ
— Access Yamal (@AccessYamal) June 24, 2026
Pamjet e këtij momenti u shpërndanë me shpejtësi në internet, ndërsa tifozët e futbollit vlerësuan edhe një herë natyrshmërinë dhe karizmën e yllit të ri spanjoll, i cili po fiton vëmendje të madhe si brenda ashtu edhe jashtë fushës gjatë këtij Botërori.
Megjithëse fokusi i Spanjës mbetet ndeshja e rëndësishme ndaj Uruguait, Lamine Yamal arriti sërish të rrëmbejë vëmendjen e mediave me një nga momentet më të veçanta të ditës. /Telegrafi/