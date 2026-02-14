Labinot Rexha reagon sërish: Nëse deri të hënën nuk publikohen votat reale do të ndjek rrugë ligjore
Pas eliminimit përmes televotimit i cili erdhi nga Zarfi i Zi, Labinot Rexha reagoi menjëherë me një mesazh të fortë në rrjetet sociale, duke kërkuar transparencë dhe drejtësi nga produksioni.
Largimi i tij u vendos nga televotimi i publikut, i cili vendosi ta shkarkojë nga loja.
Labinoti shkruan:
“Produksion, duket se ende nuk më njihni mirë. Unë ju garantoj se nëse deri të hënën në ora 16:00 nuk publikohen votat reale – për të cilat unë kam prova mbi 60.000 vota – do të detyrohem të ndjek rrugë ligjore dhe të paraqes ankesë edhe në instancat ndërkombëtare. Nuk është e pranueshme që të bëhet një raund i dytë votimi me vetëm 5 vota për person, kur një gjë e tillë nuk mbahet mend në historinë e formatit. Publiku meriton transparencë dhe sqarim të plotë. Sa i përket debatit në studio, unë jam artist me 30 vite karrierë dhe kam respekt për çdo koleg. Por respekti duhet të jetë i ndërsjellë. Kritika është normale, por duhet të jetë profesionale dhe e barabartë për të gjithë. Unë nuk jam këtu për të ofenduar askënd. Jam këtu për të kërkuar drejtësi, transparencë dhe respekt për publikun që më ka dhënë mbi 60.000 vota brenda një nate. Dhe një gjë ta dini: Ky edicion pa mua dhe pa Albën nuk do të kishte të njëjtën peshë. Me respekt, Labinot Rexha”.
Reagimi i tij ka ndezur debat mes fansave dhe vëzhguesve të formatit.
Në këtë mënyrë, largimi i Labinotit shfaqet jo vetëm si një eliminim i thjeshtë, por edhe si një pikë diskutimi për transparencën dhe drejtësinë e lojës. /Telegrafi/
Labinot Rexha/FaceBook