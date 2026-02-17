Labinot Rexha ofendon rëndë Leonora Jakupin, i referohet me mbiemrin "Jakupeski"
Këngëtari Labinot Rexha duket se nuk po gjen qetësi as pas eliminimit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, pasi së fundmi ka shpërthyer me akuza të forta në rrjetet sociale ndaj banorëve, ish-banorëve dhe produksionit të spektaklit.
Ai nuk i kurseu as opinionistet e këtij edicioni, duke përfshirë edhe aktoren Olta Gixhari dhe këngëtaren Leonora Jakupi.
Situata mori përmasa më të mëdha kur Labi publikoi një postim ku kritikonte ashpër qasjen e Leonorës ndaj banorëve. Në shkrimin e tij, ai përdori një term ofendues duke iu referuar asaj si “Leonora Jakupeski”, gjë që u konsiderua nga ndjekësit si fyerje e rëndë dhe e papranueshme.
Reagimet nuk vonuan të shpërthenin në rrjetet sociale, ku shumë përdorues e kritikuan ashpër për gjuhën e përdorur dhe tonin e ashpër. Përballë valës së komenteve negative dhe presionit publik, këngëtari e fshiu postimin brenda një kohe të shkurtër.
Megjithatë, edhe pse statusi u hoq, deklarata e tij tashmë kishte bërë xhiron e rrjetit, duke shkaktuar debat të gjerë mes fansave të spektaklit dhe publikut online, ndërsa mbetet për t’u parë nëse situata do të marrë reagime të tjera nga personat e përfshirë. /Telegrafi/
Foto: Labinot Rexha/Facebook