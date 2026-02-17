Labi në 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës: Liri për të burgosurit
Kosova feston 18-vjetorin e Pavarësisë, një ditë që simbolizon sakrificën, guximin dhe unitetin e popullit shqiptar në rrugën drejt lirisë dhe shtetësisë.
Figurat publike kanë shprehur përmes rrjeteve sociale dashurinë dhe respektin për vendin dhe historinë e tij.
Këngëtari Labinot Rexha është një nga ta që ka ndarë mesazhin e veçantë për këtë përvjetor, duke kujtuar jo vetëm rëndësinë e datës historike, por edhe unitetin dhe krenarinë që e bashkon gjithë kombin.
Në postimin e tij, Rexha shpreh urimet për vendin, për familjet shqiptare dhe për të gjithë ata që e duan Kosovën.
Postimi i plotë i Labinot Rexhës:
"Urime Pavarësia e Kosovës
17 Shkurti – dita e krenarisë kombëtare.
Sot kujtojmë sakrificën, unitetin dhe rrugën tonë drejt shtetit të lirë
Urime Pavarësia e Kosovës
Zoti e bekoftë vendin tonë, familjet tona dhe gjithë shqiptarët kudo që janë.
Liri për të burgosurit". /Telegrafi/