Labi i bindur se ai do të jetë njëri nga finalistët: Kemi performuar, kemi publik
Me afrimin e finalës, emocionet tek konkurrentët janë në kulm, ndërsa nominimi për finalistët e parë ka hapur debatet dhe pritshmëritë e fansave.
Njëri nga emrat që po spikat në bisedat e brendshme është Labi, i cili duket i bindur se do të jetë një nga finalistët e këtij edicioni.
Së fundmi, në lavanderi, Labi ka zhvilluar një bisedë me Ludon, ku ka ndarë shqetësimet dhe pritshmëritë e tij për finalen.
BBVK/Instagram
Ai ka pranuar se ndjen një frikë të natyrshme nga ajo që mund të ndodhë, duke reflektuar mbi performancat e bëra gjatë garës.
Labi: Jam duke u frikësuar shumë, ne kemi performuar, kemi publik, ose unë ose ti jemi ne finale.
Përveç emocioneve, Labi ka treguar se ka bërë edhe analiza të situatës, duke vlerësuar strategjinë dhe performancat e tij krahas konkurrentëve të tjerë.
Ky moment tregon se konkurrenca për finalen është bërë më e fortë dhe secili hap ka rëndësi të madhe për të ardhmen e garës.
Me nominimet që po shpallen një nga një, mbetet të shihet nëse bindja e Labit do të konfirmohet dhe ai do të sigurojë vendin e tij në finalen e shumëpritur. /Telegrafi/