Kylie Jenner rikthehet në Los Angeles me selfie provokuese pas udhëtimit luksoz me shoqet në Karaibe
Kylie Jenner u rikthye në Los Angeles pas një udhëtimi në Turks dhe Caicos me shoqet e saj, duke tërhequr vëmendje me një seri selfiesh në Instagram ku shfaqej me stil të guximshëm dhe shumë të komentuar.
Ajo kishte kaluar disa ditë pushimi me mikeshat e saj në Karaibe, ku grupi postonte shpesh fotografi nga plazhi dhe aktivitetet e tyre, duke promovuar edhe markat e saj të biznesit.
Në të njëjtën kohë, i dashuri i saj, aktori Timothee Chalamet, nuk ishte pjesë e udhëtimit, por u pa i angazhuar në aktivitete të tjera në SHBA, shkruan DailyMail.
Sipas raportimeve, Kylie vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale, duke ndarë momente nga jeta e saj private dhe profesionale, ndërsa promovon bizneset e saj të bukurisë dhe modës.
Çifti Jenner–Chalamet mbetet një nga çiftet më të komentuar të showbiz-it, me interes të madh mediatik për çdo paraqitje apo postim të tyre publik. /Telegrafi/