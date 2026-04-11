Ky telefon i ri inteligjent zgjat një javë me një karikim të vetëm
A e mbani mend se si dikur telefonat zgjasnin për ditë të tëra me një karikim të vetëm?
Epo, tani duket se një kompani e ka deshifruar kodin dhe ofron një telefon inteligjent që mund të zgjasë deri në një javë me një karikim të vetëm.
Dhe kjo nuk ka të bëjë fare me teknologjinë e re të baterive.
Disa prej jush mund të jenë të njohur me TCL dhe linjën e pajisjeve që ajo ofron, NXTPAPER.
Ato ishin kryesisht tableta, por tani kemi një telefon të ri në treg.
TCL NXTPAPER 70 Pro është pajisja më e fundit që përmban teknologjinë NXTPAPER të kompanisë dhe vjen me një çmim super të përballueshëm - vetëm 200 dollarë.
Ka 8GB RAM dhe një bateri 5,200mAh. Gjithashtu ka një kamerë kryesore 50MP, një ultra të gjerë 8MP dhe një kamerë të përparme 32MP.
Telefoni ka një vend për kartë microSD dhe mbështet karta me deri në 2TB hapësirë ruajtjeje.
Brenda TCL NXTPAPER 70 Pro do të gjeni një çip MediaTek Dimensity 7300.
Nuk është më i shpejti që ekziston, por e kryen punën.
Ky çip së bashku me ekranin NXTPAPER i kanë lejuar TCL-së të mburret me një jetëgjatësi baterie deri në shtatë ditë me një karikim të vetëm për 70 Pro.
Nëse ju nevojitet një telefon i përballueshëm që mund t'ju zgjasë një javë dhe nuk ju shqetësojnë specifikimet mjaft modeste, ky i përshtatet kërkesës. /Telegrafi/