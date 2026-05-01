Si të rregulloni telekomandën kur nuk punon - truku i thjeshtë i “resetimit”
Nëse telekomanda juaj ka ndaluar së funksionuari ose nuk reagon si më parë, shpesh problemi mund të zgjidhet pa nevojë për riparim teknik.
Ekspertët sugjerojnë një metodë të thjeshtë “resetimi” që në shumë raste rikthen funksionimin normal të pajisjes.
Hapi i parë është heqja e baterive nga telekomanda. Pas kësaj, rekomandohet të lihet pajisja pa energji për disa minuta, në mënyrë që të shkarkohet çdo mbetje e energjisë së brendshme.
Më pas, këshillohet të shtypet dhe mbahet i shtypur butoni i ndezjes (Power) për rreth 10–15 sekonda. Ky veprim ndihmon në rivendosjen e qarkut elektronik të pajisjes.
Pasi të përfundohet kjo procedurë, bateritë duhet të vendosen sërish, mundësisht të reja dhe të vendosura saktë sipas polaritetit (+ dhe –). Në fund, telekomanda testohet duke e drejtuar nga pajisja përkatëse, si televizori apo kondicioneri.
Specialistët theksojnë se në shumë raste problemi nuk lidhet me defekte serioze, por me bateri të dobëta ose papastërti në butona. Për këtë arsye, një pastrim i thjeshtë ose zëvendësimi i baterive shpesh mjafton për ta rikthyer në funksion.
Kjo metodë e shpejtë konsiderohet një zgjidhje praktike për përdoruesit që përballen me probleme të zakonshme me telekomandat në shtëpi. /Telegrafi/