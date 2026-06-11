Përgjigja e Insta360 për Osmo Pocket 4P të DJI është këtu dhe quhet Luna Ultra
Insta360 ka hyrë zyrtarisht në segmentin e kamerave të dorës me gimbal me lançimin e modelit të saj të ri kryesor, Luna Ultra.
E projektuar në bashkëpunim me Leica, kamera e fokusuar në vlogging përmban një konfigurim me dy kamera, i cili është i ngjashëm me Osmo Pocket 4P të ardhshëm të DJI, transmeton Telegrafi.
Ajo ka një sensor kryesor 1 inç me një aperturë f/1.8 dhe një gjatësi fokale ekuivalente prej 20 mm.
Ekziston gjithashtu një kamerë telefoto që ofron një aperturë f/2.0 dhe një gjatësi fokale ekuivalente prej 60 mm me zmadhim optik deri në 3x, zmadhim pa humbje 6x dhe zmadhim digjital 12x.
Një nga karakteristikat e spikatura të Luna Ultra është ekrani i saj i lëvizshëm me prekje 2 inç.
Ekrani mund të përdoret si një monitor dhe kontrollues i largët, duke u lejuar përdoruesve të kuadrojnë fotografi dhe të regjistrojnë nga deri në 20 metra largësi në rezolucion HD.
Mund të ndërrohet gjithashtu midis orientimeve portret dhe peizazh. Kamera xhepi me gimbal ka një bateri 1,550mAh, të cilën Insta360 pretendon se mund të ofrojë deri në katër orë përdorim dhe gjithashtu mbështet karikimin e shpejtë.
Siç pritet nga një kamera me gimbal, Luna Ultra gjithashtu përmban stabilizim mekanik me 3 boshte me veçori të tilla si Deep Track 5.0 për ndjekjen e subjektit.
Insta360 thotë se Luna Ultra mund të regjistrojë video me rezolucion deri në 8K me 30fps, të kapë pamje 4K me deri në 120fps dhe të xhirojë video me lëvizje të ngadalta deri në 240fps në 4K.
Gjithashtu mund të kapë foto me rezolucion deri në 37MP në modalitetin UltraPhoto dhe pamje panoramike me rezolucion deri në 200MP.
Luna Ultra mbështet regjistrimin e videos 10-bit dhe ofron Dolby Vision dhe I-Log. Ajo vjen me 47GB hapësirë të integruar ruajtjeje dhe mbështet karta microSD deri në 1TB.
Detyrat audio trajtohen nga një grup me katër mikrofonë. Insta360 Luna Ultra është në dispozicion në ngjyrat Cosmic Black dhe Stellar White, ku kjo e fundit peshon 235 gramë.
Opsionet e lidhjes përfshijnë një portë USB Type-C, Wi-Fi 6 në njësinë kryesore të kamerës dhe Wi-Fi 4 në ekranin e shkëputshëm.
Kamera ka një çmim prej 769.99 dollarësh dhe është në dispozicion përmes dyqanit zyrtar online të Insta360, Amazon dhe shitësve të tjerë online. /Telegrafi/
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