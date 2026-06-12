Zbulohet kapaciteti i baterisë së Samsung Galaxy S27 Pro
Edhe pse prezantimi i serisë Samsung Galaxy S27 pritet vetëm vitin e ardhshëm, rrjedhjet e para tashmë po zbulojnë detaje interesante për modelin e ri Galaxy S27 Pro.
Sipas informacioneve të publikuara nga burime të njohura të industrisë, Galaxy S27 Pro pritet të pajiset me një bateri me kapacitet 5000 mAh, një shifër që ka surprizuar shumë përdorues dhe analistë.
Ajo që e bën këtë informacion veçanërisht interesant është fakti se telefoni pritet të ketë një ekran më kompakt, rreth 6,5 inç, ndërsa do të ruajë të njëjtin kapacitet baterie si modelet e mëparshme Ultra.
Kjo mund të rezultojë në autonomi më të mirë të baterisë falë konsumit më të ulët të energjisë nga ekrani më i vogël.
Raportet sugjerojnë se Samsung po planifikon ta pozicionojë Galaxy S27 Pro si një alternativë mes modeleve Plus dhe Ultra. Pajisja pritet të ofrojë shumë nga karakteristikat premium të variantit Ultra, por pa stilolapsin S Pen.
Sipas thashethemeve aktuale, Galaxy S27 Pro mund të përdorë procesorin e ri Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dhe të ndajë një pjesë të sistemit të kamerave me modelin Ultra.
Megjithatë, të gjitha këto informacione mbeten jozyrtare dhe Samsung ende nuk ka konfirmuar specifikimet e serisë Galaxy S27, e cila pritet të prezantohet në fillim të vitit 2027. /Telegrafi/