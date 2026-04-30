Pajisje revolucionare që shndërron lëvizjet e heshtura në komunikim zanor
Një pajisje e re e bazuar në inteligjencën artificiale po konsiderohet si një hap i rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së komunikimit, pasi ajo mund të shndërrojë lëvizjet e thjeshta dhe të heshtura në mesazhe zanore, duke eliminuar nevojën për të folur.
Sistemi funksionon duke analizuar veprime minimale fizike, si hapja apo mbyllja e derës, dhe duke i interpretuar ato përmes algoritmeve të avancuara të AI.
Më pas, këto sinjale shndërrohen në komunikim zanor ose mesazhe të kuptueshme për përdoruesin.
Sipas zhvilluesve, ideja kryesore e kësaj teknologjie është të mundësojë komunikim më të shpejtë dhe më të aksesueshëm, veçanërisht në situata kur përdorimi i zërit nuk është i mundur ose është i kufizuar.
Ekspertët vlerësojnë se kjo risi mund të ketë ndikim të rëndësishëm në fushën e asistencës teknologjike, duke u ardhur në ndihmë personave me vështirësi në të folur apo me kufizime fizike, si dhe duke hapur rrugë për mënyra të reja ndërveprimi mes njeriut dhe makinës.
Teknologjia shihet si pjesë e një tendence më të gjerë të zhvillimit të sistemeve që synojnë të zvogëlojnë varësinë nga komunikimi verbal tradicional dhe të rrisin qasjen në jetën e përditshme. /Telegrafi/