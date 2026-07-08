Ky lojtar është plani B i Flickut në rast Barcelona dështon ta transferojë Alvarezin
Barcelona po eksploron tregun e transferimeve verore në kërkim të një sulmuesi të nivelit të lartë, ndërsa Eli Junior Kroupi është shfaqur si alternativa kryesore për të ardhmen nëse negociatat për Julian Alvarez dështojnë përfundimisht.
Prioriteti kryesor i Barcelonës në këtë afat kalimtar është transferimi i një qendërsulmuesi. Zyrtarët e klubit e pranojnë se bisedimet me Atletico Madrid për reprezentuesin argjentinas po rezultojnë tepër të ndërlikuara dhe të vështira për t'u finalizuar.
Për këtë arsye, trajneri Hansi Flick ka dhënë dritën jeshile që klubi të nisë kontaktet dhe procedurat për sulmuesin e ri të Bournemouth, Eli Junior Kroupi.
Sulmuesi i klubit anglez është shndërruar në një nga prioritetet kryesore të Barcelonës në rast se transferimi i Alvarezit bllokohet përfundimisht.
Drejtuesit e klubit vlerësojnë shumë cilësitë individuale të Kroupit, duke veçuar agresivitetin e tij në sulmimin e hapësirave, lëvizshmërinë në vijën ofensive dhe nivelin e lartë teknik.
Drejtuesit e Barcelonës besojnë se profili i tij përshtatet në mënyrë ideale me filozofinë e lojës që synojnë të zhvillojnë gjatë sezonit 2026/27.
Sipas skautëve të klubit, sulmuesi i Bournemouth ofron më shumë potencial dhe perspektivë sesa alternativa të tjera në La Liga, përfshirë Mikel Oyarzabal.
Mosha e re, shpërthimi i tij në futbollin anglez dhe potenciali i madh për zhvillim e bëjnë Kroupin një investim strategjik për projektin afatgjatë të Barcelonës në 'Camp Nou'.
Megjithatë, paraqitjet e tij mbresëlënëse në Ligën Premier kanë bërë që vlera e tij në treg të rritet ndjeshëm.
Konkurrenca e madhe nga klubet angleze dhe ato ndërkombëtare rrezikon ta çojë shumë shpejt çmimin e kartonit të tij mbi 100 milionë euro, një shifër që mund të jetë tepër e lartë për mundësitë financiare të Barcelonës./Telegrafi/