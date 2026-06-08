Ku qëndrojnë tre gjigantët e Ligës Premier për transferimin e Sandro Tonalit?
Fabrizio Romano ka sjellë informacionin më të fundit mbi interesimin e klubeve të Ligës Premier për mesfushorin e Newcastle United, Sandro Tonali.
Sipas raportimeve, Manchester United aktualisht nuk po e ndjek aktivisht transferimin e lojtarit.
“Djajtë e Kuq” mbeten të interesuar në parim, por kostoja totale e operacionit përfshirë pagesën e transferimit dhe pagën, konsiderohet shumë e lartë për momentin duke e bërë marrëveshjen jo prioritare.
Edhe Manchester City shihet si një opsion i mundshëm për Tonalin, por kampionët e Anglisë janë aktualisht të fokusuar në objektiva të tjerë në mesfushë, përfshirë emra si Elliot Anderson.
Ndërkohë, Arsenali ka bërë kontakte të fundit për të marrë informacion mbi situatën e italianit, duke e mbajtur nën vëzhgim zhvillimin e tij në treg.
Burime pranë afatit kalimtar theksojnë se edhe klube të tjera pritet të hyjnë në garë, ndërsa e ardhmja e Tonalit mbetet e hapur në prag të afatit kalimtar të verës. /Telegrafi/