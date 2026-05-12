Kroacia, Greqia, Portugalia dhe Gjeorgjia në skenë
Vazhdon gara në edicionin e 70-të të Eurovisionit, ku disa shtete kanë sjellë performancat e tyre në skenën e madhe evropiane.
Kroacia është përfaqësuar nga Lelek me këngën “Andromeda”, duke hapur një tjetër pjesë të programit të mbrëmjes.
Pas saj, Greqia ka dalë në skenë me Akylas, i cili interpretoi këngën “Ferto”.
Më pas, Portugalia u përfaqësua nga Bandidos do Cante me këngën “Rosa”, duke sjellë një stil të veçantë muzikor në garë.
Ndërkohë, Gjeorgjia është përfaqësuar nga grupi Bzikebi me këngën “On Replay”.
Grupi ka një histori të veçantë në Eurovision, pasi ka qenë fitues i Festivalit të Këngës për Fëmijë në Eurovision në vitet e kaluara. /Telegrafi/
