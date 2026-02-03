Kriza e koalicionit në Mitrovicë të Jugut, takohen Peci dhe Plakolli
Brenda objektit të Komunës së Mitrovicës së Jugut, po zhvillohet takimi mes kryetarit Faton Peci dhe kryetarit të degës së LDK-së, Gëzim Plakolli. Ky takim erdhi pas raportimit të KosovaPress-it për prishje të koalicionit LVV-LDK në Mitrovicë.
Takimi ka nisur rreth orës 11:00 dhe ende është duke vazhduar, raporton KosovaPress.
E pas përfundimit të këtij takimi, KosovaPress merr vesh se LDK do të mbledhë sërish kryesinë e degës në Mitrovicë të Jugut.
Mbrëmë është raportuar se Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur të prishë koalicionin qeverisës me Lëvizjen Vetëvendosje në Komunën e Mitrovicës së Jugut.
Sipas burimeve, arsyeja kryesore e prishjes së koalicionit lidhet me emërimin e drejtorëve të rinj në Komunën e Mitrovicës së Jugut nga kryetari Faton Peci, pa dakordim me partnerin e koalicionit.
Votimi kundër koalicionit konkretisht ka ndodhur për shkak se LDK kishte propozuar për drejtor të Kulturës, Gëzim Plakollin, ndërsa kryetari i Komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, ka përzgjedhur drejtor Gazmend Asllanin.
Marrëveshja për bashkëqeverisje ishte arritur para betimit të Faton Pecit si kryetar i Mitrovicës së Jugut, ndërsa në kuadër të kësaj marrëveshjeje ishte zgjedhur edhe kryesuesi i Kuvendit Komunal, Safet Kamberi.