MINTI publikon çmimet e derivateve - mbeten të njëjta si dje
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 30.04.2026.
Sipas njoftimit zyrtar, çmimet e derivateve mbesin të pandryshuara krahasuar me një ditë më parë.
Çmimet e përcaktuara janë: Nafta (dizel): 1.68 euro/litër, benzina: 1.47 euro/litë dhe gazi: 0.85 euro/litër
Ministria ka bërë të ditur se çmimet hyjnë në fuqi në orën 10:00, ndërsa qytetarët mund të adresojnë ankesat e tyre në kanalin zyrtar të konsumatorëve. /Telegrafi/
