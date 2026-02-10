“Krejt rrena, të ka qitë daja keq”, Labi eskalon ndaj Elijonës
Debati mes Elijonës dhe Labit ka eskaluar pas përdorimit të një teme shumë personale nga ana e Labit, duke e tensionuar situatën në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.
Gjithçka nisi pasi gjatë spektaklit, Elijonës iu kumtua se daja i saj kishte reaguar jashtë, duke thënë se ajo nuk e kishte rrëfyer historinë e vërtetë brenda shtëpisë dhe se babai i saj kishte qenë shkaktari i divorcit.
Labi e shfrytëzoi këtë situatë të ndjeshme për ta provokuar Elijonën dhe për ta futur në debat.
BBVK/YouTube
Elijona u shpreh: “Ja, më ka dashur mua familja ime, ja kush”.
Ndërsa Labi iu kundërpërgjigj: “Me ditë ti çka po del jashtë për ty. Krejt rrena të kanë dalë”.
E irrituar, Elijona reagoi ashpër: “Boll më, se ty s’të takon të flasësh për familjen time. Ti i ke përdorur këto tema këtu brenda, ti je ardhë dhe më ke prekur në familje, boll më, se ty s’të takon. Nuk e di ti qysh jam rritur unë”.
Labi vazhdoi me tone ironike: “Viktimizohu, viktimizohu”.
Ndërsa Elijona ia ktheu: “O viktimë e jotja, kurrë jo”.
Përplasja mes tyre ka ngjallur reagime të shumta te publiku. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com