Kosova përballë Turqisë për historinë, Vesa Luma: A do more Zoti që të fitojmë nesër?
Kosova dhe Turqia do të përballen të martën mbrëma në stadiumin Fadil Vokrri, në finalen e play-off-it për një vend në Kupa e Botës FIFA 2026.
Kjo ndeshje pritet të sjellë emocione të mëdha dhe një interesim të jashtëzakonshëm nga tifozët, pasi vendoset kush do të përfaqësojë rajonin në turneun më të madh futbollistik ndërkombëtar.
Para këtij takimi vendimtar, këngëtarja e njohur Vesa Luma ka shfaqur mbështetjen e saj për kombëtaren e Kosovës në rrjetet sociale.
Ajo ka postuar një fotografi me flamurin e Kosovës, duke i vendosur edhe një përshkrim.
"A don more Zoti me fitu neser", ka thënë ajo.
Postimi i saj ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve dhe ka ngjallur emocion në mesin e tifozëve, duke treguar mbështetjen e plotë për kombëtaren para kësaj përballjeje të rëndësishme.
Ndeshja pritet të jetë e fortë, ndërsa të gjithë sytë do të jenë të përqendruar në stadiumin "Fadil Vokrri", ku Kosova synon të bëjë historinë dhe të sigurojë një vend në Kupa e Botës FIFA 2026. /Telegrafi/