Kosova mund të jetë në një grup me Shqipërinë në kualifikueset për Evropianin 2028
Tashmë që Kampionati Botëror 2026 po shkon drejt fundit, tërë fokusi do të rikthehet te Evropiani i ardhshëm.
Kombëtarja e Kosovës ishte pranë të kualifikohet për Botërorin, por fatkeqësisht pësoi humbje nga Turqia në finalen e play-offit në “Fadil Vokrri”.
“Dardanët” fillimisht do të garojnë në Ligën e Kombeve, megjithatë vëmendja kryesore padyshim do të jetë shorti i Evropianit që do të tërhiqet në muajin dhjetor.
“Football Meets Data” ka publikuar listën e kombëtareve se si do të renditen në vazo, por kjo mund të ndryshojë pas ndeshjeve të Ligës së Kombeve.
Kosova me renditjen aktuale pritet të renditet në vazon e dytë, kësisoj ekziston mundësia të përballemi me vëllezërit, Shqipërinë, të cilët do të jenë në vazon e tretë.
Vazo 1: Spanjë, Francë, Holandë, Portugali, Angli, Norvegji, Gjermani, Belgjikë, Danimarkë, Kroaci, Itali, Greqi
Vazo 2: Kosovë, Turqi, Uells, Çeki, Zvicër, Austri, Ukrainë, Suedi, Poloni, Hungari, Skoci, Serbi
Vazo 3: Shqipëri, Irlandë, Rumani, Gjeorgji, Sllovaki, Bosnjë/Hercegovinë, Izrael, Irlandë e Veriut, Maqedoni e Veriut, Slloveni, Islandë, Mali i Zi
Vazo 4: Finlandë, Bjellorusi, Armeni, Bullgari, Kazakistan, Luksemburg, Qipro, Ishujt Faroe, Letoni, Estoni, Moldavi, San Marino
Vazo 5: Azerbajxhan, Maltë, Lituani, Andorrë, Gjibraltar, Lihtenshtajn.
Projected pots for 🌍 EURO 2028 qualifiers:
Pot 1: 🇪🇸🇫🇷🇳🇱🇵🇹🏴🇳🇴🇩🇪🇧🇪🇩🇰🇭🇷🇮🇹🇬🇷
Pot 2: 🇷🇸🇹🇷🏴🇨🇿🇨🇭🇦🇹🇺🇦🇸🇪🇵🇱🇭🇺🏴🇽🇰
Pot 3: 🇮🇪🇷🇴🇬🇪🇸🇮🇧🇦🇮🇱☘️🇲🇰🇸🇰🇦🇱🇮🇸🇲🇪
Pot 4: 🇫🇮🇧🇾🇦🇲🇧🇬🇰🇿🇱🇺🇨🇾🇫🇴🇱🇻🇪🇪🇲🇩🇸🇲
Pot 5: 🇦🇿🇲🇹🇱🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮 (Pot 5 locked 🔒)
✅ 12 group winners and 8 best runners-up qualify directly.
🏁…
— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 11, 2026
Përndryshe, dy vendet e para të grupit kualifikohen direkt në Kampionatin Evropian, kurse shorti do të tërhiqet më 6 dhjetor 2026./Telegrafi/