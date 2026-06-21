Zyrtare: UEFA e konfirmon stadiumin ku do të zhvillohet ndeshja Izrael – Kosovë
Kombëtarja e Kosovës do të luajë si mysafir i Izraelit në Hungari, më saktësisht në stadiumin “Nagyerdei”.
Izraeli shkaku i luftës ndeshjet si vendas po vazhdon t’i zhvillojë në stadiume neutrale, ndërsa ndaj Kosovës e ka zgjedhur Hungarinë.
UEFA ka konfirmuar se përballja që do të zhvillohet më 1 tetor 2026 do të zhvillohet në “Nagyerdei Stadion”.
Kujtojmë, Kosova do të rikthehet në “aksion” në muajin shtator, ku për herë të parë do t’i zhvillojë katër ndeshje brenda 14 ditëve.
Rikujtojmë, në Ligën B të Ligës së Kombeve, “Dardanët” ndodhen në të njëjtin grup kualifikues me Austrinë, Irlandën dhe Izraelin./Telegrafi/
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