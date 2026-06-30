Konfirmohet largimi i LeBron James nga Lakers
Basketbollisti legjendar i NBA-së, LeBron James, ka vendosur të largohet nga Los Angeles Lakers këtë verë, por kjo nuk do të thotë fundi i karrierës së tij fituese të trofeve.
Vetë LeBron James e konfirmoi këtë vendim dhe ia shpjegoi atë menaxhmentit të Lakers. Sipas ESPN, gjithmonë të informuar mirë, LeBron e ka njoftuar këtë ekip se mund të vazhdojë pa të dhe të përgatitet për sezonin e ri.
Nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë fundi i karrierës së trofeve për “Mbretin James”. Përkundrazi, ai do të luajë të paktën edhe një sezon në NBA, ndërsa klubi i fundit i përmendur është Golden State Warriors. Lajmi u konfirmua nga informatori më i respektuar i NBA-së, Shams Charania.
Pra, LeBron do të vendosë një rekord sezonin e ardhshëm duke luajtur sezonin e tij të 24-të në NBA, por nuk do të jetë me fanellën e Lakers, me të cilën jemi mësuar ta shohim.
BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1
— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026
Charania më parë konfirmoi se Golden State Warriors planifikojnë ta sjellin James-in kur të fillojë sonte periudha e negociatave për lojtarët e lirë.
41-vjeçari James mund të kishte zgjedhur një sezon të nëntë me Lakers ose të tërhiqej si një nga basketbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Në vend të kësaj, ai do të zgjedhë një ekip të ri, me shumë gjasë të fundit të karrierës së tij të shkëlqyer.
James, i cili do të mbushë 42 vjeç në dhjetor, i dha fund serisë rekord prej 21 vitesh në All-NBA sezonin e kaluar, duke luajtur vetëm 60 ndeshje pasi mungoi muajin e parë për shkak të dhimbjes së nervit shiatik që i preku pjesën e poshtme të shpinës dhe këmbën e djathtë.
LeBron ka fituar katër kampionate dhe katër çmime MVP në karrierën e tij. Ai pritet të hyjë së shpejti në kapitullin e fundit të karrierës së tij fituese të trofeve./Telegrafi/