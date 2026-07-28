Bota e basketbollit ka një “mrekulli të re”: Ai është vetëm 18 vjeç dhe është tashmë më i gjatë se të gjithë lojtarët e NBA
Bota e basketbollit nuk pushon së foluri për fenomenin e ri. Emri i tij është Jongkuch Mach, është vetëm 18 vjeç dhe me pamjen dhe talentin e tij të jashtëzakonshëm, ai tashmë po tërheq vëmendjen e skautëve më të mëdhenj në botë në kampin prestigjioz të basketbollit në Treviso të Italisë.
Në kampin e mbajtur së fundmi në Itali, ku talentët më të mëdhenj të botës mblidhen për të provuar veten para vëzhguesve të NBA-së dhe Euroligës, një emër u dallua në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe figurative nga të tjerët.
I riu Mach, një basketbollist i lidhur me sistemin australian të zhvillimit të lojtarëve, vodhi shfaqjen sapo zbriti në fushë.
🇦🇺 At just 18-years-old, Jongkuch Mach, is already 7’6 — taller than any active NBA player.
He can touch the rim without jumping, moves fluidly, and led Adidas Eurocamp in blocks.
US colleges are currently chasing him as he weighs up Australia vs USA. pic.twitter.com/Bfk55HDjbQ
— WTF (@mrwtffacts) July 27, 2026
Arsyeja është e thjeshtë – gjatësia e tij joreale prej 229 centimetrash! Edhe pse është vetëm 18 vjeç, Mach është tashmë më i gjatë se të gjithë lojtarët aktivë në ligën më të fortë të basketbollit në botë (NBA), duke tejkaluar edhe gjigantë si Victor Wembanyama dhe Zach Edey.
Sipas faqes zyrtare të ligës australiane NBL, Mach "ktheu kokat" e të gjithë të pranishmëve në Treviso.
Megjithatë, ajo që i inkurajon më shumë ekspertët nuk është vetëm gjatësia e tij, por fakti që ai tregon lëvizshmëri të lakmueshme për madhësinë e tij, ndjenjën e hapësirës dhe mekanikën e gjuajtjes që nuk janë tipike për lojtarë të gjatësisë së tij.
Qendrat e reja të predispozitave të tij fizike zakonisht janë të ngadalta dhe shpesh kanë probleme me koordinimin, por Mach duket jashtëzakonisht i rrjedhshëm në fushë.
Jongkuch Mach will suit up for his second NBA Academy Games after strong two-way paint impact in Treviso for the adidas Eurocamp champion NBL Next Stars.
Brings a motor and outlier anthro measurements at 7’6 ¾" in shoes, 197 lbs with a 7’8” wingspan and 9’11 ¾" standing reach. pic.twitter.com/ePPVvRBYju
— Jon Chepkevich (@JonChep) July 14, 2026
Hapësira e krahëve të tij i lejon atij të mbrojë skuadrën me lehtësi të pabesueshme, ndërsa në sulm ai është një enigmë e pazgjidhshme për mbrojtjet kundërshtare.
Skautët tashmë po e ndjekin nga afër zhvillimin e tij. Ai ka ende shumë punë për të bërë në forcën e tij fizike dhe përshtatjen me basketbollin e të rriturve, por ekspertët bien dakord se, nëse ai shmang dëmtimet dhe vazhdon me këtë lloj progresi, JK Mach mund të bëhet së shpejti ylli i ri i madh i basketbollit botëror dhe një nga "perspektivat" më interesante në draftet e ardhshme të NBA-së. /Telegrafi/
7'6" 17-year-old Jongkuch "JK" Mach is unreal 😳
(Via @baselinehoops_, @official_jongkuch/IG) pic.twitter.com/NFqgTJXdTX
— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2026