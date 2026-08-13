Shifër marramendëse, LA Lakers do të shiten për miliarda dollarë
Los Angeles Lakers pritet të shiten për një shumë rekord prej 12.5 miliardë dollarësh (9.3 miliardë funte), më pak se një vit pasi Mark Walter mori shumicën e aksioneve të klubit të NBA-së.
Josh Kushner, vëllai i Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump, dhe ish-drejtori ekzekutiv i Disneyt, Bob Iger, janë në proces të blerjes së aksioneve kontrolluese të një prej skuadrave më ikonike në historinë e sportit.
Mark Walter bleu aksionet e tij në Lakers për një vlerë të raportuar prej rreth 10 miliardë dollarësh (7.45 miliardë funte), duke vendosur në atë kohë një rekord për një klub sportiv.
Marrëveshja me familjen Buss u miratua unanimisht nga Bordi i Guvernatorëve të NBA-së në tetor të vitit 2025.
Kushner dhe Iger, në një deklaratë të përbashkët, shprehën kënaqësinë për mundësinë e marrjes së drejtimit të klubit.
“Si tifozë të NBA-së gjatë gjithë jetës, jemi thellësisht të nderuar nga mundësia për t’u bërë kujdestarë të Los Angeles Lakers, një prej ekskluziviteteve sportive më ikonike në botë”, thuhet në deklaratë.
“Ne kemi respekt të jashtëzakonshëm për lidershipin dhe vizionin e Jerry dhe Jeanie Buss”.
“Angazhimi ynë afatgjatë është të ndërtojmë mbi këtë bazë, të garojmë në nivelin më të lartë dhe t’i shërbejmë kësaj skuadre të jashtëzakonshme, tifozëve të saj dhe qytetit të Los Angelesit”.
Nga 67.5 milionë në 12.5 miliardë dollarë
Jerry Buss bleu Lakers në vitin 1979 për vetëm 67.5 milionë dollarë. Marrëveshja përfshinte gjithashtu ekipin e hokejit Los Angeles Kings dhe arenën sportive që sot njihet si Kia Forum.
Pas vdekjes së tij në vitin 2013, pronësia e Lakers kaloi te gjashtë fëmijët e tij përmes një fondi familjar.
Më pas, familja arriti marrëveshjen me Mark Walter, i cili gjithashtu zotëron aksione në Los Angeles Dodgers së bashku me Todd Boehly.
“Zotërimi i Los Angeles Lakers ka qenë një nga nderet më të mëdha të jetës sime”, deklaroi Walter.
“Ka qenë një investim i jashtëzakonshëm, por ajo që do të mbaj me vete është komuniteti, tifozët dhe një qytet që e trajton këtë skuadër si familje”.
Ai falënderoi Jeanie Buss, familjen Buss, lojtarët dhe stafin për përvojën e tij në klub, duke shtuar: “Lakers i përkasin Los Angelesit dhe jam plotësisht i bindur se më e mira është ende përpara”.
Lakers janë një nga skuadrat më të suksesshme në historinë e NBA-së, me 17 tituj kampionë, vetëm një më pak se rekordi prej 18 titujsh që mbahet nga Boston Celtics.
Kushner dhe lidhja me FIFA-n
Marrëveshja e re vjen gjithashtu në një moment kur Josh Kushner ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të përfshirjes së tij në një plan të diskutueshëm për investime private në kompeticionet e FIFA-s.
Kompania amerikane e kapitalit sipërmarrës Thrive Capital, e themeluar nga Kushner, pritej të udhëhiqte grupin e investitorëve për propozimin e FIFA Forward Enterprise, plan i cili më pas nuk u realizua.
Doncic mirëpret pronarët e rinj
Ndryshimi i pronësisë vjen në një periudhë të rëndësishme për Lakers. Klubi humbi këtë verë LeBron James, shënuesin më të mirë në historinë e NBA-së, i cili në moshën 41-vjeçare iu bashkua Philadelphia 76ers.
Kjo e ka lënë Luka Doncic si yllin kryesor të skuadrës. Slloveni, i cili iu bashkua Lakers nga Dallas Mavericks në shkurt të vitit 2025, e ka mirëpritur ndryshimin e pronësisë.
“Të jesh një Laker do të thotë gjithçka për mua dhe jam i emocionuar të rikthehem në parket dhe të sjell një tjetër kampionat në Los Angeles”, deklaroi Doncic.
“Jam mësuar me ndryshime të mëdha gjatë këtyre viteve, por e di se, pavarësisht gjithçkaje, nuk ka kufi për potencialin e kësaj ekskluzive ikonike”.
Ai shtoi se mezi pret të takohet me Josh Kushner dhe Bob Iger për të nisur punën në ndërtimin e një të ardhmeje të re për Lakers në Los Angeles. /Telegrafi/