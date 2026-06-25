Koeman zbulon arsyen e shpërthimit të Gravenberch: Tani po shohim potencialin e tij të vërtetë
Trajneri i Holandës, Ronald Koeman, ka folur me superlativa për Ryan Gravenberch, i cili po zhvillon një Kupë Bote të shkëlqyer dhe është shndërruar në një nga lojtarët më të rëndësishëm të “Tulipanëve”.
Mesfushori i Liverpoolit deri më tani ka regjistruar dy asistime në turne, të dyja në fitoren ndaj Japonisë, ndërsa renditet gjithashtu ndër lojtarët më të mirë të ekipit për rikuperimet e topit.
Në konferencën për shtyp para ndeshjes së fundit në grup kundër Tunizisë, Koeman shpjegoi se zhvillimi i Gravenberch ka ardhur si rezultat i minutave të rregullta në nivel klubi, diçka që i kishte munguar në vitet e mëparshme.
“Dy vjet më parë ai nuk luante shumë. Zhvillimi i një futbollisti vjen kur luan çdo javë dhe kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur me të”, deklaroi Koeman.
Para Euro 2024, Gravenberch kishte kaluar një periudhë të vështirë te Bayern Munich dhe në sezonin e tij të parë te Liverpooli, duke grumbulluar vetëm 1,678 minuta në kampionat gjatë dy sezoneve.
Megjithatë, situata ndryshoi ndjeshëm në dy vitet e fundit. Mesfushori holandez ka qenë titullar në 71 nga 76 ndeshje të Liverpoolit në Liga Premier, duke kontribuar me pesë gola dhe shtatë asistime.
“Kur shkoi te Liverpooli, u bë titullar dhe u zhvillua jashtëzakonisht shumë. Mendoj se ende ka hapësirë për përmirësim në komunikim dhe në leximin e situatave të lojës, por potenciali ka qenë gjithmonë aty. Tani, dy vjet më vonë, ai po e tregon vërtet vlerën e tij”, shtoi trajneri holandez.
Vetë Gravenberch u pajtua me vlerësimin e trajnerit, duke theksuar se ende ka aspekte të lojës ku dëshiron të përmirësohet.
“Mendoj se duhet të njoh më mirë disa situata në fushë, si me top ashtu edhe pa top. Në këtë turne kam luajtur më shpesh pak më lart në krahun e djathtë dhe po përpiqem të shfrytëzoj hapësirat sa më mirë. Ndonjëherë duhet të zbres më thellë, ndonjëherë të shtyhem më përpara. Ka ende gjëra që mund t’i përmirësoj”, tha ai.
Holanda e pret ndeshjen e fundit të Grupit F kundër Tunizisë me synimin për të siguruar vendin e parë. Holandezët dhe Japonia kanë nga katër pikë, por ekipi i Koeman kryeson grupin falë një golaverazhi më të mirë.