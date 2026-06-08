Klopp pritet të marrë drejtimin e një skuadre gjatë verës
Emri i Jurgen Klopp është rikthyer fuqishëm në qendër të spekulimeve të merkatos, me raportime që sugjerojnë se ai mund të jetë në bisedime për një rol të ri jashtë Evropës.
Sipas këtyre raportimeve, klubi saudit Al Ittihad po shqyrton mundësinë për ta angazhuar Klopp në një rol drejtues si Drejtor Teknik, ku ai do të kishte përgjegjësi mbi planifikimin e transferimeve dhe projektin sportiv të klubit.
Megjithatë, këshilltari i tij Marc Kosicke ka mohuar fuqishëm këto zëra, duke i cilësuar thashethemet për një transferim të mundshëm si të pabazuara.
Nga ana tjetër, gazetari dhe burimi i transferimeve Sacha Tavolieri raporton se negociatat mes palëve mund të kenë rifilluar së fundmi, duke lënë të hapur mundësinë e një lëvizjeje surprizë drejt Arabisë Saudite.
Klopp, i cili është i lidhur me strukturën e RB Leipzig në një rol drejtues, thuhet se ka vendosur të mos marrë asnjë vendim përfundimtar deri pas fillimit të sezonit dhe përfundimit të afatit kalimtar të verës.
Kontrata e tij aktuale zgjat deri në vitin 2029, por raportet për pakënaqësi të brendshme dhe mundësi largimi të parakohshëm kanë qarkulluar vazhdimisht që prej emërimit të tij në strukturën e klubit. /Telegrafi/