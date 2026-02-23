Pas një kohe të gjatë larg ekraneve dhe intervistave, Vesa Vllasaliu, rikthehet në një bisedë pa filtra dhe më e sinqertë se kurrë.

E ftuar në emisionin “Prive by Liberta Spahiu”, ajo vendosi t’i japë fund çdo spekulimi mbi jetën e saj personale, duke folur hapur për gjithçka që ka ndodhur kohët e fundit.

Fokusi i bisedës ishte padyshim romanca e saj, një kapitull i ri dashurie që ka tërhequr vëmendjen e publikut.

Vesa rrëfeu momentet e para me Mirlind Dakun, duke ndarë detaje që tregojnë se si ai ia fitoi zemrën.

Ajo zbuloi gjithashtu takimet me familjen e partnerit dhe vizitën e Mirlindit në Zvicër për t’u njohur me prindërit e saj, një episod kyç që shënoi fillimin e një kapitulli të veçantë në jetën e çiftit.

Lajmet për ndarje nga Mirlind Daku, Vesa Vllasaliu tregon se çka ndodhi

Por surpriza më e madhe erdhi kur Vesa ndau lajmin më të gëzuar: prej dy muajsh, ajo gëzon epitetin e nënës.

Ish-banorja e Big Brother zbuloi detaje mbi planet për dasmë dhe për një kapitull të ri të jetës së saj bashkë me Mirlindin. /Telegrafi/

