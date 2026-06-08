Kim Kardashian mahnit në Monako me një fustan të guximshëm Gucci pas suksesit të Lewis Hamilton në F1
Kim Kardashian ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj të fundit në Monako, ku u shfaq me një fustan të zi Gucci pa shpinë gjatë një daljeje në jaht, pas përfundimit të Çmimit të Madh të Monakos.
Ylli 45-vjeçar i televizionit zgjodhi një model elegant me xixa, i cili vinte në pah stilin e saj karakteristik.
Veshja u kompletua me një detaj vintage nga Gucci, një pjesë ikonike e koleksionit pranverë-verë 1997 të krijuar nga Tom Ford, që ka rikthyer vëmendjen e adhuruesve të modës, shkruan DailyMail.
Kim mbërriti nga superjahti ku po qëndronte gjatë fundjavës në Monako dhe u fotografua duke përshëndetur fansat.
Flokët i kishte stiluar në mënyrë elegante, ndërsa pamja e saj u komentua gjerësisht në rrjetet sociale.
Dalja e saj erdhi menjëherë pasi ajo ndoqi nga afër garën e Formula 1, ku Lewis Hamilton siguroi vendin e dytë në podium.
Kardashian u pa duke e mbështetur pilotin britanik gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve, ndërsa momentet e tyre së bashku tërhoqën vëmendjen e medieve ndërkombëtare.
Gjatë fundjavës në Monako, Kim u shfaq në disa evente ekskluzive, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një nga figurat më të komentuara të botës së showbiz-it dhe modës. /Telegrafi/