Kërkesa e Klopp që do t'i kushtojë Real Madridit 140 milionë euro
Spekulimet në tregun e trajnerëve janë intensifikuar ndjeshëm ditët e fundit, duke e lidhur ngushtë trajnerin gjerman Jurgen Klopp me një kalim të mundshëm te Real Madridi.
Sipas burimeve të ndryshme, Klopp është pranë arritjes së një marrëveshjeje paraprake me klubin madrilen, e cila mbetet e kushtëzuar nga disa lëvizje strategjike në afatin kalimtar.
Projekti i Klopp te Real Madridi parashikon ndërhyrje të menjëhershme në repartin defensiv, i konsideruar si një nga pikat më të dobëta të skuadrës aktuale.
Trajneri gjerman kërkon afrimin e futbollistëve të nivelit të lartë, të përshtatshëm me filozofinë e tij të lojës dinamike dhe presionit të lartë.
Në krye të listës së dëshirave të Klopp është mbrojtësi francez Ibrahima Konate, të cilin ai e njeh mirë nga bashkëpunimi i mëparshëm.
Situata kontraktuale e lojtarit, i cili ende nuk ka rinovuar, e bën atë një mundësi të favorshme në treg. Vlera e transferimit pritet të jetë rreth 60 milionë euro, një shumë e përballueshme për klubin madrilen.
Përveç Konate, Klopp ka kërkuar edhe afrimin e mbrojtësit të Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, edhe pse lojtari ka rinovuar së fundmi kontratën, klauzola e tij e lirimit, e cila arrin rreth 60 milionë euro, e mban atë në radarët e “Los Blancos”.
Profili i tij, që kombinon forcën fizike me aftësinë për ndërtimin e lojës nga prapa, shihet si ideal për nevojat e ekipit.
Në planin afatgjatë të Klopp përfshihet edhe talenti i ri gjerman Kennet Eichhorn.
Mesfushori i ri konsiderohet një nga premtimet më të mëdha në futbollin evropian dhe mund të kushtojë rreth 20 milionë euro. Real Madridi synon të veprojë shpejt për të siguruar shërbimet e tij përpara konkurrencës.
Nëse marrëveshja finalizohet, ardhja e Klopp pritet të shënojë një kthesë të rëndësishme në strategjinë sportive të Real Madridit.
Qëllimi është ndërtimi i një skuadre konkurruese, duke balancuar përvojën me talentin e ri.
Me një plan të qartë dhe ambicioz, Klopp duket i gatshëm të marrë drejtimin e një prej klubeve më të mëdha në botë dhe ta rikthejë atë në majat e futbollit evropian. /Telegrafi/