Klopp dhe Real Madridi arrijnë ‘marrëveshje në parim’ – këto janë pesë kërkesat e trajnerit gjerman
Real Madridi po përballet me mundësinë e një ndryshimi të madh në stolin e trajnerit, ndërsa spekulimet po rriten se Alvaro Arbeloa mund të largohet nëse klubi eliminohet nga Liga e Kampionëve dhe e mbyll sezonin pa asnjë trofe.
Sipas burimeve pranë klubit, të cituara nga faqja Defensa Central, bordi tashmë ka nisur të shqyrtojë alternativa të tjera, ku trajneri gjerman Jurgen Klopp është shfaqur si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e “Los Blancos” sezonin e ardhshëm.
Gazetari spanjoll Angel Torquemada raporton për një marrëveshje paraprake mes një ndërmjetësi të klubit, Anis Lagrari, dhe trajnerit gjerman, e cila do të ishte e vlefshme vetëm nëse plotësohen disa kushte teknike dhe administrative.
Lista e dëshirave e Kloppit thuhet se përfshin dy mbrojtës, mesfushorë të nivelit të lartë dhe Erling Haaland, të cilin ai e sheh si gurin themeltar të projektit të tij të mundshëm.
Pasi kishte njoftuar më herët se do të merrte një periudhë pushimi pas largimit nga Liverpooli, Klopp raportohet se po kërkon kompetenca të gjera në menaxhimin e transferimeve dhe strukturës teknike, privilegje që i kishte edhe te Borussia Dortmund dhe Liverpool.
Ata që janë pranë tij theksojnë se ai nuk do të pranojë asnjë marrëveshje që nuk i garanton autonomi të plotë, edhe nëse oferta vjen nga Real Madridi.
Shumë madrilenë e shohin Kloppin si profilin ideal për të rikthyer disiplinën dhe etikën e fortë të punës, duke marrë parasysh stilin e tij me presing të lartë dhe qasje të disiplinuar taktike.
Në aspektin e transferimeve, Erling Haaland vazhdon të lidhet me “Los Blancos”, megjithëse interesimi i mëparshëm u zbeh pasi klubi i dha përparësi transferimit të Kylian Mbappe.
Deri më tani, asnjë media e madhe nuk i ka konfirmuar pretendimet e Torquemadas, por thashethemet e vazhdueshme që lidhin Kloppin me Real Madridin tregojnë pasigurinë brenda klubit dhe tërheqjen për një projekt të ri nën drejtimin e një trajneri elitar./Telegrafi/