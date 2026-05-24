Roma triumfon ndaj Hellas Veronas dhe kualifikohet në Ligën e Kampionëve
Roma e ka siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve falë një fitore ndaj Hellas Veronas.
Edhe pse me vendin e fundit të tabelës, që ka rënë në Serie B, Roma arriti fitore me rezultat 0-2.
Pjesa e parë përfundoi ashtu siç nisi ngase asnjëra skuadër nuk arriti t’i finalizojë.
Hellas Verona zhvilloi një paraqitje solide por gjithçka ndryshoi kur Valentini mori kartonin e dytë të verdhë, kësisoj e la skuadrën me një lojtar më pak.
Vetëm gjashtë minuta më vonë, Roma fitoi penallti pas një prekje të topit me dorë, nga e cila dështoi Donyell Malen, por nga topi i kthyer përfitoi Pauli Dybala i cili pasoi për këtë të fundit që shënoi në portën e zbrazur (56’).
Goditjen finale pastaj në aksionin e fundit e dha Stephan El Shaarawy (90+3’).
Me këtë gol, Roma e mbyll edicionin në Serie A si pozitë e tretë me 73 pikë, ndërsa Verona bie në Serie B./Telegrafi/