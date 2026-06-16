Venezia ofron 6 milionë euro për Albion Rrahmanin, Sparta Praga kërkon më shumë
Skuadra e Serie A Venezia ka bërë një ofertë zyrtare prej 6 milionë eurove për sulmuesin e Sparta Pragës Albion Rrahmani.
Ylli i Kosovës është dëshira e madhe e klubit të sapo promovuar në Itali, të cilët duan disa përforcime për sezonin e ardhshëm.
Siç raporton “Triventegoal”, Venzeia ka dërguar një ofertë zyrtare prej 6 milionë eurove, por që kjo nuk e ka kënaqur klubin çek, të cilët e vlerësojnë lojtarin rreth 10 milionë euro.
“Në orët e fundit, Venezia ka dërguar te Sparta Praga një ofertë prej 6 milionë eurove. Aktualisht, klubi çek e ka refuzuar dhe po kërkon 10 milionë euro”, thuhet ndër të tjera në raportim.
Përndryshe, është ende e paqartë nëse marrëveshja do të finalizohet shkaku i çmimit të lartë që po kërkon Sparta Praga.
Rrahmani ndërkohë kaloi një sezon fantastik sezonin e kaluar, ku shënoi 16 gola e dhuroi katër asistime në të gjitha garat, në 49 paraqitje./Telegrafi/