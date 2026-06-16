Zyrtare: Ruben Amorim, trajneri më i ri i Milanit
Ruben Amorim është emëruar trajner i ri i Milanit, pas shkarkimit të tij nga Manchester United në muajin janar.
Trajneri portugez do të bëjë tani kalimin në Serie A, te Milani, skuadër që sezonin e kaluar e përfundoi në vendin e pestë në kampionat.
“Ka ambicie që të shoqërojnë gjatë gjithë karrierës dhe drejtimi i Milanit ka qenë gjithmonë njëra prej tyre”.
“E di saktësisht se çfarë përfaqëson ky klub: histori, prestigj dhe një tifozëri të jashtëzakonshme në mbarë botën”.
“Është një sfidë që e pranoj me krenari dhe entuziazëm, duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për atë që përfaqësojnë këto ngjyra”.
“Mezi pres të filloj dhe të përjetoj çdo ditë pasionin që e karakterizon Milanin”, ka thënë Amorim.
Karriera e tij si trajner filloi në Portugali, ku drejtoi Casa Pia, Braga dhe më pas Sporting Lisbonën, para se të merrte drejtimin e Manchester United në Angli.
Megjithatë, periudha e tij 14-mujore në ‘Old Trafford’ përfundoi në mes të sezonit të kaluar, kur Michael Carrick mori detyrën si trajner i përkohshëm dhe më pas u konfirmua në pozitë të përhershme.
Në një zhvillim të ardhshëm, Milan do të përballet me Manchester United më 15 gusht në një ndeshje miqësore parasezonale që do të luhet në Poloni./Telegrafi/