Kendall Jenner dhe Jacob Elordi u shfaqën plot stil gjatë pushimeve në Australi
Kendall Jenner dhe Jacob Elordi u shfaqën shumë të koordinuar në veshjet e tyre gjatë pushimeve në Australi.
Në fotografi të siguruara nga Page Six, ata u panë të veshur me xhaketa shiu me ngjyra të ndezura teksa shëtisnin qenin e tij, Layla, në Byron Bay të mërkurën.
Kendall Jenner kishte veshur një xhaketë blu të kombinuar me një shami të së njëjtës ngjyrë, pantallona të zeza dhe syze dielli.
Foto: Kendall Jenner dhe Jacob Elordi / Backgrid
Ndërsa Jacob Elordi kishte veshur një xhaketë shiu të verdhë të markës Arc’teryx, një kapelë bejsbolli, si dhe pantallona të zeza dhe syze dielli.
Çifti u pa gjithashtu duke marrë ushqim për mëngjes në një kafene në këtë qytet bregdetar, i cili ndodhet disa orë larg qytetit të lindjes së aktorit, Brisbane.
Nuk është shumë befasuese që supermodelja dhe ylli i “Euphoria”-s shpesh koordinojnë stilin e tyre, pasi të dy njihen për shije të ngjashme në modë, duke u parë shpesh me marka si Chanel, Bottega Veneta dhe The Row.
Foto: Kendall Jenner dhe Jacob Elordi / Backgrid
Gjatë udhëtimit të tyre në Tokio më herët këtë muaj, ata u panë të veshur me bluza të thjeshta të zeza ndërsa shijonin ramen.
Në maj, gjatë një daljeje dyshe me Kylie Jenner dhe të dashurin e saj Timothée Chalamet, Kendall dhe Elordi mbanin gjithashtu bluza të gjera ndërsa shmangnin paparacët.
Ylli i “Kardashians”, 30 vjeç, dhe aktori i “Frankenstein”, 28 vjeç, nisën thashethemet për lidhje romantike në shkurt.
Foto: Kendall Jenner dhe Jacob Elordi / BackGrid
Pasi u kapën duke u puthur në afterparty-n e Coachella-s në prill, ata thuhet se kanë bërë disa udhëtime së bashku, përfshirë një pushim romantik në Hawaii që e ka bërë marrëdhënien e tyre “shumë më serioze”.
Të martën, një burim i tha ekskluzivisht Page Six se “Kendall dhe Jacob kanë kaluar në një fazë të re të marrëdhënies së tyre dhe e kanë bërë atë zyrtare”.
Sipas burimit, Kendall “patjetër sheh një të ardhme” me aktorin e nominuar për Oscar.