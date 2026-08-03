Keith Urban i thyer pas pamjeve të Nicole Kidman me një tjetër burrë
Keith Urban raportohet se është ndjerë i lënduar pasi ish-bashkëshortja e tij, Nicole Kidman, është parë duke kaluar kohë pranë investitorit Michael Reinstein në Itali.
Sipas burimeve për mediat australiane, këngëtari kishte ende shpresa për një pajtim me aktoren, por afrimi i Kidman me një person tjetër e ka bërë atë të përballet sërish me ndjenjën e humbjes.
Burimi pretendon se kjo situatë mund ta shtyjë Urban të mendojë për të ardhmen e tij sentimentale dhe të nisë një kapitull të ri në jetën personale.
Nicole me të dashur të ri
Kidman dhe Urban u divorcuan pas gati dy dekadash martesë.
Çifti, i cili ka dy vajza, Sunday dhe Faith, është përpjekur të ruajë një marrëdhënie të mirë pas ndarjes dhe kanë vazhduar të shprehin respekt publikisht për njëri-tjetrin.
Nicole me të dashur të ri
Ndërkohë, Urban është përfolur për lidhje të reja pas ndarjes, por disa prej këtyre zërave janë mohuar.
Edhe afrimi i Kidman me Michael Reinstein ka marrë vëmendjen e mediave, pasi dyshja u fotografuan duke biseduar pranë hotelit të aktores në Portofino. /Telegrafi/
Nicole dhe Keith