Keith Urban raportohet se është ndjerë i lënduar pasi ish-bashkëshortja e tij, Nicole Kidman, është parë duke kaluar kohë pranë investitorit Michael Reinstein në Itali.

Sipas burimeve për mediat australiane, këngëtari kishte ende shpresa për një pajtim me aktoren, por afrimi i Kidman me një person tjetër e ka bërë atë të përballet sërish me ndjenjën e humbjes.

Burimi pretendon se kjo situatë mund ta shtyjë Urban të mendojë për të ardhmen e tij sentimentale dhe të nisë një kapitull të ri në jetën personale.

Nicole me të dashur të ri

Kidman dhe Urban u divorcuan pas gati dy dekadash martesë.

Çifti, i cili ka dy vajza, Sunday dhe Faith, është përpjekur të ruajë një marrëdhënie të mirë pas ndarjes dhe kanë vazhduar të shprehin respekt publikisht për njëri-tjetrin.

Nicole me të dashur të ri

Ndërkohë, Urban është përfolur për lidhje të reja pas ndarjes, por disa prej këtyre zërave janë mohuar.

Edhe afrimi i Kidman me Michael Reinstein ka marrë vëmendjen e mediave, pasi dyshja u fotografuan duke biseduar pranë hotelit të aktores në Portofino. /Telegrafi/

Nicole dhe Keith

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