Katy Perry improvizon uljen në Hënë dhe ngre flamurin e Kosovës, momenti që elektrizoi Sunny Hill
Katy Perry dhuroi një nga performancat më të spikatura të natës së parë të Sunny Hill Festival, duke dëshmuar edhe një herë pse konsiderohet një prej artisteve më spektakolare të muzikës pop.
Me energjinë e saj të pashtershme, vokalin e fuqishëm dhe një skenografi të kuruar në çdo detaj, këngëtarja amerikane elektrizoi mijëra të pranishëm në Prishtinë.
E njohur për stilin e saj unik dhe idetë kreative në skenë, Katy nuk zhgënjeu as këtë herë.
Gjatë performancës, ajo krijoi një moment simbolik duke improvizuar një ulje në Hënë, në një skenë të ndërtuar me efekte vizuale dhe koreografi që rrëmbyen vëmendjen e publikut.
Kulmi i këtij momenti erdhi kur artistja ngriti flamurin shtetëror të Kosovës, një gjest që u prit me duartrokitje të gjata dhe ovacione nga mijëra fansa të pranishëm.
Emocionet në publik ishin të dukshme, ndërsa momenti u bë menjëherë një nga më të fotografuarit dhe më të shpërndarët në rrjetet sociale.
Përtej spektaklit vizual, Katy Perry shkëlqeu edhe me interpretimin e saj live, duke sjellë një performancë autentike dhe plot karizëm.
Kombinimi i vokalit, koreografisë, efekteve skenike dhe ndërveprimit me publikun e ktheu koncertin e saj në një nga pikat kulmore të natës së parë të Sunny Hill Festival.
Performanca e artistes amerikane u komentua gjerësisht nga fansat, të cilët e cilësuan si një shfaqje të denjë për një festival ndërkombëtar, ndërsa momenti me flamurin e Kosovës mbeti një nga kujtimet më të veçanta të mbrëmjes. /Telegrafi/