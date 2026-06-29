Kate Middleton ngjitet në tre majat më të larta të Britanisë pas betejës me kancerin
Princesha e Uellsit, Kate Middleton, ka zbuluar se në fshehtësi ka përfunduar sfidën 'National Three Peaks Challenge', duke u ngjitur në tre majat më të larta të Britanisë së Madhe: Ben Nevis në Skoci, Scafell Pike në Angli dhe Snowdon në Uells.
Sfida, e cila përfshin rreth 37 kilometra ecje dhe një ngjitje totale prej 3.048 metrash, u realizua për të përcjellë një mesazh shprese për njerëzit që po përballen me kancerin dhe për të treguar se jeta vazhdon edhe pas diagnozës.
Pas përfundimit të ngjitjes së fundit, Kate u prit nga bashkëshorti i saj, William, tre fëmijët e tyre - George, Charlotte dhe Louis si dhe nga prindërit dhe vëllai i saj.
Në një mesazh emocionues të publikuar në rrjetet sociale, princesha tha se diagnoza e kancerit ndryshon jetën e një personi në çdo aspekt, duke ndikuar jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht, psikologjikisht dhe shpirtërisht.
Ajo theksoi se vendosi ta ndërmerrte këtë sfidë jo vetëm si një provë fizike, por edhe si një mënyrë për të treguar se rrugëtimi pas trajtimit kërkon më shumë sesa vetëm mjekim.
Gjithashtu, pjesëmarrja e saj do të ndihmojë në mbledhjen e fondeve për 'Royal Marsden Cancer Charity', organizatë që mbështet personat e prekur nga kanceri.
Me këtë sfidë, Kate synon të frymëzojë të gjithë ata që po përballen me kancerin, duke përcjellë mesazhin se, pavarësisht vështirësive, është e mundur të ecësh përpara dhe të gjesh shpresë, forcë dhe një jetë të re pas trajtimit. /Telegrafi/